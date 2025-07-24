70-летняя израильтянка хотела убить Нетаньяху

Антиправительственная активистка в возрасте 70 лет была помещена под следствие по подозрению в заговоре с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Reuters.

Подозреваемая обвиняется в том, что выразила намерение убить Нетаньяху и обратилась за помощью к другим активистам для приобретения оружия и сбора информации о мерах безопасности премьер-министра, сообщила полиция.

Национальное подразделение по расследованию тяжких и международных преступлений и агентство внутренней безопасности Шабак передали свои доказательства в прокуратуру штата в ожидании возможных официальных обвинений.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с этим делом, сообщила, что женщина недавно заболела и сообщила людям, что планирует «забрать Нетаньяху с собой».

Несколько человек, которые слышали ее высказывания, обратились в полицию, что побудило начать расследование. Она была задержана около шести недель назад и отпущена под домашний арест.

Женщину, которая родом из Тель-Авива и личность которой не установлена, подозревают в том, что она хотела использовать взрывное устройство или реактивную гранату против Нетаньяху.

В 1995 году тогдашний премьер-министр Израиля Ицхак Рабин был убит правым экстремистом, выступавшим против его мирных усилий с палестинцами. В 1957 году первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион чудом избежал взрыва гранаты, брошенной психически больным человеком.