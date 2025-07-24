Под горячую руку хуситов угодили египтяне

Представители йеменских хуситов объявили о «запрете» для египетских судов проходить через пролив Баб-эль-Мандеб, пока Каир не откроет границу с Газой и не пропустит туда грузовики с продовольствием.

Как пишут зарубежные СМИ, в ближайшие дни по всему миру пройдут акции протеста у посольств Египта с требованием прекратить египетскую блокаду Газы и открыть пограничный переход Рафах.

2 марта Израиль ввел полную гуманитарную блокаду Газы. Египет держал свою сторону границы с Газой закрытой для палестинцев, несмотря на недовольство внутри страны.