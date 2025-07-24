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Россия не будет готова к войнам будущего

Business Insider
01:07 562

Россия тратит рекордные суммы на войну против Украины, но из-за введенных Западом санкций она теряет возможность модернизировать армию и готовить ее к следующим конфликтам, которые будут еще более технологичными. Об этом пишет Business Insider.

Издание ссылается на аналитический отчет Матье Булега, консультанта программы «Россия и Евразия» в лондонском аналитическом центре Chatham House. Он отмечает, что Россия планирует потратить 6,3% своего ВВП на войну в текущем году — это самый высокий показатель военных расходов со времен Холодной войны. Однако параллельно происходит процесс технологической деградации российского военно-промышленного комплекса.

Из-за санкций, ограничивающих доступ к критически важному импорту, Россия вынуждена заменять современные компоненты в своем оружии на худшие аналоги.

«России, вероятно, придется упростить и замедлить свое военное производство, смириться со снижением качества продукции и с определенной формой «инновационной стагнации» в своих исследованиях и разработках», — написал он в отчете.

По мнению аналитика, это заставит российский военно-научный сектор заниматься медленным улучшением старых систем вместо работы над научно-техническими прорывами. Иными словами, российский военный сектор занимается адаптацией своих вооружений к новым условиям и больше не ориентирован на настоящие инновации, пишет Business Insider.

Это означает, что в краткосрочной перспективе российские военные заводы будут производить технику, которая является «достаточно хорошей» для создания реальной угрозы для Украины и Европы. Но со временем способность России конкурировать с передовыми военными государствами будет снижаться.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Россия в более длительной перспективе, — это «усталость» экономики от чрезмерных военных расходов. Как отметил Матье Булег, на коротком отрезке времени военная экономика «приносит хорошие макроэкономические результаты»: то есть на цифрах все выглядит как экономический рост. Но в более длительной перспективе начинают проявляться реальные проблемы, такие как рост инфляции, снижение покупательной способности населения и кризис ликвидности в банковском секторе. И это уже фиксируют в российской экономике.

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