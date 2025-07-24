USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается
Новость дня
Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Трамп будет лично заниматься Россией

01:20 423

Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по санкциям в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США находится в постоянном контакте с союзниками в Сенате, в частности с сенатором Линдси Грэмом, однако всегда подчеркивает, что он, как главнокомандующий, сам должен принимать ключевые решения.

«Он (Трамп) был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, и поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставлять за собой – это его полномочие и право», – заявила Ливитт.

Трамп будет лично заниматься Россией
Трамп будет лично заниматься Россией
01:20 424
Россия не будет готова к войнам будущего
Россия не будет готова к войнам будущего Business Insider
01:07 565
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине ВИДЕО
00:41 1064
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции обновлено 00:23
00:23 4419
Новая военная помощь США Украине
Новая военная помощь США Украине
23 июля 2025, 23:53 1568
Экс-президента США хотят объявить госизменником
Экс-президента США хотят объявить госизменником
23 июля 2025, 23:39 1766
Лидер турецких националистов предложил привести курдов во власть
Лидер турецких националистов предложил привести курдов во власть
23 июля 2025, 22:49 2040
Ничего так дешево не стоит, как услуга курдов на Востоке
Ничего так дешево не стоит, как услуга курдов на Востоке новый поворот; все еще актуально
23 июля 2025, 17:05 2890
Москва о встрече Зеленского и Путина
Москва о встрече Зеленского и Путина обновлено 23:27; видео
23 июля 2025, 23:27 16343
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика; все еще актуально
23 июля 2025, 16:39 2660
И Германия согласна: Турция получит 40 истребителей
И Германия согласна: Турция получит 40 истребителей обновлено 21:32
23 июля 2025, 21:32 9270

ЭТО ВАЖНО

Трамп будет лично заниматься Россией
Трамп будет лично заниматься Россией
01:20 424
Россия не будет готова к войнам будущего
Россия не будет готова к войнам будущего Business Insider
01:07 565
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине ВИДЕО
00:41 1064
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции обновлено 00:23
00:23 4419
Новая военная помощь США Украине
Новая военная помощь США Украине
23 июля 2025, 23:53 1568
Экс-президента США хотят объявить госизменником
Экс-президента США хотят объявить госизменником
23 июля 2025, 23:39 1766
Лидер турецких националистов предложил привести курдов во власть
Лидер турецких националистов предложил привести курдов во власть
23 июля 2025, 22:49 2040
Ничего так дешево не стоит, как услуга курдов на Востоке
Ничего так дешево не стоит, как услуга курдов на Востоке новый поворот; все еще актуально
23 июля 2025, 17:05 2890
Москва о встрече Зеленского и Путина
Москва о встрече Зеленского и Путина обновлено 23:27; видео
23 июля 2025, 23:27 16343
От Узбекистана до Афганистана победил Китай
От Узбекистана до Афганистана победил Китай новая геоэкономика; все еще актуально
23 июля 2025, 16:39 2660
И Германия согласна: Турция получит 40 истребителей
И Германия согласна: Турция получит 40 истребителей обновлено 21:32
23 июля 2025, 21:32 9270
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться