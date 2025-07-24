Трамп будет лично заниматься Россией

Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по санкциям в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США находится в постоянном контакте с союзниками в Сенате, в частности с сенатором Линдси Грэмом, однако всегда подчеркивает, что он, как главнокомандующий, сам должен принимать ключевые решения.

«Он (Трамп) был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, и поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставлять за собой – это его полномочие и право», – заявила Ливитт.