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Китай поставляет России военное оборудование под видом холодильников

01:38 696

Двигатели для российских боевых дронов поставляются из Китая как холодильные установки, пишет Reuters.

В октябре прошлого года ЕС и США ввели санкции против поставщика ижевского завода «Купол», китайского производителя двигателей Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

После этого моторы того же типа начала поставлять уже другая фирма - Beijing Xichao International Technology and Trade, пишет агентство, ссылаясь на внутренние документы. В схеме фигурирует еще несколько фирм-посредников, на финальном этапе эти изделия описываются в документах уже как «индустриальные холодильные установки».

В документе говорилось, что на этот год завод в Ижевске обязался поставить Минобороны РФ 6 тысяч дронов «Гарпия-А1» (в 2024 году было 2000), и к апрелю уже поставил 1500 единиц.

В МИД Китая же заявили, что якобы не знают о поставках и строго следят за экспортом товаров двойного назначения.

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