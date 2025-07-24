Китай поставляет России военное оборудование под видом холодильников

В октябре прошлого года ЕС и США ввели санкции против поставщика ижевского завода «Купол», китайского производителя двигателей Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

После этого моторы того же типа начала поставлять уже другая фирма - Beijing Xichao International Technology and Trade, пишет агентство, ссылаясь на внутренние документы. В схеме фигурирует еще несколько фирм-посредников, на финальном этапе эти изделия описываются в документах уже как «индустриальные холодильные установки».

В документе говорилось, что на этот год завод в Ижевске обязался поставить Минобороны РФ 6 тысяч дронов «Гарпия-А1» (в 2024 году было 2000), и к апрелю уже поставил 1500 единиц.

В МИД Китая же заявили, что якобы не знают о поставках и строго следят за экспортом товаров двойного назначения.