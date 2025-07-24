«Батя, мы стараемся»

В Турции проходит третий тур переговоров российской и украинской делегаций, инициированных с подачи Дональда Трампа и поддержанный Реджепом Эрдоганом. По сравнению с первыми двумя турами, прошедшими 16 мая и 2 июня, отсутствует малейшая иллюзия, что встреча может привести к прекращению огня, пусть даже временному. Что интересно, заслуга в этом также принадлежит Трампу. Зеленский перед отправкой украинской делегации заявил, что главными темами переговоров будут обмен пленными, возврат украинских детей и подготовка встречи лидеров – украинского и российского президентов при участии глав США и Турции. И высказывается фоновая готовность в любой момент присоединиться к решению о прекращении огня.

Обмены пленными военнослужащими и удерживаемыми гражданскими лицами проводились и до трамповских инициатив, при посредническом участии, кстати, Турции, но нынче принято за все благодарить лично товарища Трампа и его мудрые миротворческие усилия: может, и не поможет, но точно не помешает. В Киеве запомнили, как Зеленского распекали в Овальном кабинете за недостаточно высказываемую благодарность американскому лидеру. Хотя, казалось, о какой благодарности могла идти речь 28 февраля, всего через месяц после вступления Трампа в должность? И сейчас-то, полгода спустя, особенно благодарить не за что. Скорей, наоборот. За минувшие месяцы президентства Дональда Трампа было несколько эпизодов приостановки военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине, при этом лишь в последние недели Белый дом стал не только не тормозить договоренности, заключенные при Байдене, но и предпринимать какие-то собственные шаги по оборонному сотрудничеству и военной поддержке Украины. При этом санкционные меры, «фантастически сокрушительные», по-прежнему остаются не задействованными: нынче действует очередная, пятидесятидневная пауза, щедро представленная Трампом Путину. Ни на чем не основанная убежденность, что хозяин Кремля поддастся чарам «выдающегося» американского президента и пойдет на мирную сделку, а потому на Россию не нужно оказывать ощутимого давления, чтобы не спугнуть Нобелевскую премию мира, и стала той причиной, по которой Путин решил, что ему ничего не мешает продолжать войну.