«Батя, мы стараемся»

В Турции проходит третий тур переговоров российской и украинской делегаций, инициированных с подачи Дональда Трампа и поддержанный Реджепом Эрдоганом. По сравнению с первыми двумя турами, прошедшими 16 мая и 2 июня, отсутствует малейшая иллюзия, что встреча может привести к прекращению огня, пусть даже временному. Что интересно, заслуга в этом также принадлежит Трампу.
Зеленский перед отправкой украинской делегации заявил, что главными темами переговоров будут обмен пленными, возврат украинских детей и подготовка встречи лидеров – украинского и российского президентов при участии глав США и Турции. И высказывается фоновая готовность в любой момент присоединиться к решению о прекращении огня.
Обмены пленными военнослужащими и удерживаемыми гражданскими лицами проводились и до трамповских инициатив, при посредническом участии, кстати, Турции, но нынче принято за все благодарить лично товарища Трампа и его мудрые миротворческие усилия: может, и не поможет, но точно не помешает. В Киеве запомнили, как Зеленского распекали в Овальном кабинете за недостаточно высказываемую благодарность американскому лидеру. Хотя, казалось, о какой благодарности могла идти речь 28 февраля, всего через месяц после вступления Трампа в должность? И сейчас-то, полгода спустя, особенно благодарить не за что. Скорей, наоборот.
За минувшие месяцы президентства Дональда Трампа было несколько эпизодов приостановки военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине, при этом лишь в последние недели Белый дом стал не только не тормозить договоренности, заключенные при Байдене, но и предпринимать какие-то собственные шаги по оборонному сотрудничеству и военной поддержке Украины.
При этом санкционные меры, «фантастически сокрушительные», по-прежнему остаются не задействованными: нынче действует очередная, пятидесятидневная пауза, щедро представленная Трампом Путину. Ни на чем не основанная убежденность, что хозяин Кремля поддастся чарам «выдающегося» американского президента и пойдет на мирную сделку, а потому на Россию не нужно оказывать ощутимого давления, чтобы не спугнуть Нобелевскую премию мира, и стала той причиной, по которой Путин решил, что ему ничего не мешает продолжать войну.
Больше того, российский лидер оказался в ситуации, когда ощутил необходимость доказать американцу, что у Украины шансов в войне нет, а потому эскалировал как действия на фронте, так и ракетно-шахедные обстрелы. Ну, на фронте это больших успехов не принесло, несмотря на еще более возросшие потери, а вот массовость дальних ударов действительно впечатляет, и впечатляет в первую очередь самого Путина, которого возросшая эффективность атак только убеждает в том, что необходимо продолжать и наращивать, спасибо дорогому Дональду за предоставленную возможность.
Совершенно понятно, что в таких обстоятельствах все переговоры о мире лишены какой-либо перспективы. Но Москва, на деле демонстрируя категорическое нежелание останавливаться, продолжает подыгрывать Трампу в его стремлении прослыть невиданным миротворцем, оттягивая момент окончательного разрыва. Украина же выжимает из любого эпизода максимум, чтобы не дать Трампу повода для нового раздражения из-за украинской позиции. Все пляшут, чтобы угодить капризному американскому лидеру, сильно заблуждающемуся насчет собственных дипломатических талантов.
Когда-то у жены бывшего украинского президента Виктора Януковича, которую тот предпочитал не брать с собой в столицу, журналисты спросили, каково ей в Донецке, часто ли общается с супругом. Людмила Янукович, женщина простая и непосредственная, рассказала о последнем телефонном разговоре с мужем. Дескать, он спрашивает, хорошо ли она работает, а она ему отвечает: «Батя, я стараюсь!» Эта фраза стала популярным мемом в украинской околополитической среде.
Сейчас ее могут повторить и в Киеве, и в Стамбуле в отношении американского президента, строго от всех требующего проявления готовности к миру: «Батя, мы стараемся!» Вот только война идет своим чередом, да еще и усиливается «батиными» стараниями.