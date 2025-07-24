USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.1634
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Самолет упал. Студенты протестуют

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:08 441

Дакка (Бангладеш). Студенты протестуют после падения учебного самолета ВВС на школу, в результате чего погиб 31 человек

Газа (Палестина). Голод

Лондон (Великобритания). Велосипедист проезжает мимо установленного над зданием Лейбористской партии баннера с изображением разрушений в секторе Газа

Каракас (Венесуэла). Артуро Суарес на свободе. Узник несколько месяцев провел в ужасной «супер»-тюрьме Сальвадора после того, как США обвинили его в принадлежности к банде «Трен де Арагуа»

Кесон (Филиппины). Мужчина идет по затопленной территории в жилом районе после тропического шторма «Вифа»

216 человек погибли в результате проливных дождей в Пакистане

Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции с миру по нитке
05:45 74
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы
04:51 508
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика все еще актуально
23 июля 2025, 20:13 11798
Самолет упал. Студенты протестуют
Самолет упал. Студенты протестуют объектив haqqin.az
05:08 442
Москва о встрече Зеленского и Путина
Москва о встрече Зеленского и Путина все еще актуально
23 июля 2025, 23:27 18016
Выпад Египта против Турции. Что происходит?
Выпад Египта против Турции. Что происходит? кипящий котел
23 июля 2025, 18:56 6058
Россияне протестуют в Турции: В Москве назвали причину
Россияне протестуют в Турции: В Москве назвали причину обновлено 01:50; видео
01:50 6834
Трамп будет лично заниматься Россией
Трамп будет лично заниматься Россией
01:20 1823
Россия не будет готова к войнам будущего
Россия не будет готова к войнам будущего Business Insider
01:07 1920
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине ВИДЕО
00:41 2368
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции обновлено 00:23
00:23 5686

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции с миру по нитке
05:45 74
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы
04:51 508
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика все еще актуально
23 июля 2025, 20:13 11798
Самолет упал. Студенты протестуют
Самолет упал. Студенты протестуют объектив haqqin.az
05:08 442
Москва о встрече Зеленского и Путина
Москва о встрече Зеленского и Путина все еще актуально
23 июля 2025, 23:27 18016
Выпад Египта против Турции. Что происходит?
Выпад Египта против Турции. Что происходит? кипящий котел
23 июля 2025, 18:56 6058
Россияне протестуют в Турции: В Москве назвали причину
Россияне протестуют в Турции: В Москве назвали причину обновлено 01:50; видео
01:50 6834
Трамп будет лично заниматься Россией
Трамп будет лично заниматься Россией
01:20 1823
Россия не будет готова к войнам будущего
Россия не будет готова к войнам будущего Business Insider
01:07 1920
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил ирландцев в Дублине ВИДЕО
00:41 2368
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции
Израиль забирает себе Западный берег. Подоспела реакция Турции обновлено 00:23
00:23 5686
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться