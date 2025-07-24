Самолет упал. Студенты протестуют

Дакка (Бангладеш). Студенты протестуют после падения учебного самолета ВВС на школу, в результате чего погиб 31 человек
Газа (Палестина). Голод
Лондон (Великобритания). Велосипедист проезжает мимо установленного над зданием Лейбористской партии баннера с изображением разрушений в секторе Газа
Каракас (Венесуэла). Артуро Суарес на свободе. Узник несколько месяцев провел в ужасной «супер»-тюрьме Сальвадора после того, как США обвинили его в принадлежности к банде «Трен де Арагуа»
Кесон (Филиппины). Мужчина идет по затопленной территории в жилом районе после тропического шторма «Вифа»
216 человек погибли в результате проливных дождей в Пакистане