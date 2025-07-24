Россия уходит, Гайана приходит

Значительный резонанс в мире вызвало заявление министра нефти Индии Хардип Сингх Пури о том, что в случае санкций Дональда Трампа, наложенных на покупателей дешевой российской нефти, Дели сможет без особого труда покрыть потребности за счет других поставщиков. Индия сотрудничает с 40 нефтедобывающими странами, что позволит компенсировать возможный дефицит. Крупнейшими из них являются Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Но есть в этом списке одно государство, которое может сыграть особую роль в нефтяной отрасли Индии. Это Гайана, небольшая страна на северо-востоке латиноамериканского континента. Между Индией и Гайаной сложились сердечные отношения после того, как эта страна обрела независимость в 1966 году, и они не менялись в зависимости от смены правительств в двух государствах. Возможно, одним из факторов этого является то, что около 40 процентов населения Гайаны, в прошлом колонии Великобритании, составляют выходцы из Индии.

В течение многих лет индийское правительство предоставляло Гайане кредитные линии для развития сельского хозяйства, которое был сердцевиной гайанской экономики. Однако времена меняются, и теперь Гайана может что-то дать и чему-то научить Индию. Упомянутый нами министр Хардип Сингх а июне этого года объявил, что Индия рассчитывает повторить успех Гайаны по глубоководной разведке нефти. Пури сказал, что «на глубоководном шельфе Гайаны когда-то вырыли 46 скважин, но не нашли никакого месторождения нефти, а, пробурив 47 скважину нашли, да какое!». Явление, которое сейчас называют «экономическим чудом» началось в Гайане в 2015 году, когда об этом самом месторождении объявила американская нефтяная компания Exxon Mobil. В последующие годы этот нефтяной гигант совместно с другой компанией из США - Hess и китайской СNOOC образовали консорциум, который начал бурить дно в 200 километрах от побережья Гайаны. Переломным считается 2019 год, когда нефтедолары стали давать огромный импульс экономике Гайаны. По данным Международного валютного фонда ВНП страны с 2019 по 2023 года вырос с 5.170 миллионов долларов до 14.700 миллионов. А в 2024 году ВНП вырос по сравнению с годом предыдущим еще на 43.6 процентов. Какая еще страна в мире может похвастать такими темпами роста?

При этом ВНП на душу населения увеличился с 6.477 долларов в 2019 году до 18.199 в году 2023-м. И данный показатель выше, чем в Саудовской Аравии. «Такое ощущение, что эта страна выиграла в лотерею, - говорит Дилетта Доретти, которая курирует в МВФ Гайану и Суринам. – Такая удача представляется лишь раз в жизни». Бывший министр экономики Бразилии Пауло Гедес называет Гайану «новым Дубаем в регионе». В 2023 году добыча нефти в Гайане составляла 380 тысяч баррелей в день. На следующий год эта цифра выросла до 640 тысяч баррелей. А по оценке ExxonMobil в 2027 году Гайана будет производить 1.2 миллиона баррелей. Какой контраст с соседней Венесуэлой при том, что население Гайаны составляет всего 800 тысяч человек, а Венесуэлы - 30 миллионов. Уже в 2024 году Гайана опередила соседа по экспорту нефти, который составил 621 тысячу баррелей в день против 604 у Венесуэлы. Беспомощный коррупционный режим Николаса Мадуро, не способный развивать нефтяную индустрию страны положил глаза на богатства Гайаны и претендует на захват обширного региона Эссекибо, который составляет 40 процентов территории Гайаны. Неплохие аппетиты, но как гласит российская пословица, «съесть то он съесть, но кто ж ему даст».

Между тем развитие нефтяной отрасли Гайаны будет идти по восходящей. Ее разведанные на этот момент месторождения составляют 11 миллиардов баррелей, но по прогнозам экспертов эта цифра может вырасти до 17 миллиардов. А это больше, чем у соседней Бразилии, которая имеет 14 миллиардов баррелей. Рискую утомить читателей цифрами, но речь идет действительно об уникальном опыте. В отличие от одной известной северной страны беспрецедентный рост отмечен не только в нефтяных секторах экономики Гайаны. По последним данным в 2022 году вне нефтянки он составил 11.5 процентов. Этот рост имеет вполне визуальное подтверждение. В стране строятся новые больницы, скоростные дороги, порты и мосты. Вдоль хайвеем - десятки торговых центров, в которых продаются тракторы, экскаваторы и другая техника, востребованная на стройках страны. Сейчас я просто не узнал бы Гайану, в которой неоднократно бывал в качестве журналиста в начале 80-х годов прошлого столетия. Тогда она была отмечена печатью бедности, которая, казалось, не исчезнет никогда. Таких фавел, как в Каракасе в Джорджтауне, столице страны не было, но супермаркеты отсутствовали как явление — все продукты покупались населением исключительно на рынке. В городе было всего два приличных отеля. Гайанцы в основном трудились на плантациях сахарного тростника или делали чучела крокодилов, которые пользовались повышенным спросом у иностранных туристов.