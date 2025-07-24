Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции

Задержан еще один азербайджанский торговец людьми, перевозивший нелегальных мигрантов морским путем из Турции в Грецию. По сообщениям греческих СМИ, береговая охрана обнаружила у берегов острова Сими гидроцикл, двигавшийся на высокой скорости. Транспортное средство было преследовано и остановлено: арестован 42-летний «водный мотоциклист», гражданин Азербайджана.

Установлено, что он доставил гражданина третьей страны с побережья района Датча в провинции Мугла (Турция) на гидроцикле к берегам Греции, получив за это две тысячи евро. Высадил иностранца в районе Агиос Эмилианос, затем он на большой скорости направился обратно к турецкому берегу. Завязалась погоня, в ходе которой гидроцикл совершал опасные маневры. В итоге катеру береговой охраны удалось остановить и арестовать гражданина Азербайджана. Подозреваемый был доставлен в порт Сими.