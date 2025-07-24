Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции

Задержан еще один азербайджанский торговец людьми, перевозивший нелегальных мигрантов морским путем из Турции в Грецию. По сообщениям греческих СМИ, береговая охрана обнаружила у берегов острова Сими гидроцикл, двигавшийся на высокой скорости. Транспортное средство было преследовано и остановлено: арестован 42-летний «водный мотоциклист», гражданин Азербайджана.
Установлено, что он доставил гражданина третьей страны с побережья района Датча в провинции Мугла (Турция) на гидроцикле к берегам Греции, получив за это две тысячи евро. Высадил иностранца в районе Агиос Эмилианос, затем он на большой скорости направился обратно к турецкому берегу. Завязалась погоня, в ходе которой гидроцикл совершал опасные маневры. В итоге катеру береговой охраны удалось остановить и арестовать гражданина Азербайджана. Подозреваемый был доставлен в порт Сими.
В ходе дальнейшего расследования сотрудники управления порта обнаружили мигранта, который опознал в задержанном 42-летнем мужчине своего перевозчика. Портовое управление, проводящее предварительное расследование, приступило к процедуре конфискации гидроцикла. Арестованному предъявлены обвинения в незаконном ввозе мигрантов.
Следует напомнить, что практически каждую неделю греческая береговая охрана сообщает о задержании скоростных катеров, переправляющих нелегальных мигрантов из Турции в Грецию, а также об аресте управляющих ими граждан Азербайджана.
В ряде случаев речь идет о молодых людях в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Греческие СМИ пишут об организованных преступных группировках, занимающихся торговлей людьми и организующей нелегальные перевозки из Турции в Грецию. Похоже, этим группировкам удалось привлечь в свои ряды немалое число азербайджанцев — в качестве наемных пилотов катеров.