Арест главного «монстра»

Говоря юридическим языком, произведено задержание 59-летнего мужчины, проходящего по ориентировкам Интерпола. Так об этом 22 июля рассказали правоохранительные органы Греции. Молдавское МВД через несколько часов заявило, что речь идет о некогда самом влиятельном политике и бизнесмене Молдовы Владе Плахотнюке, бежавшем за границу в 2019 году. Его розыск и привлечение к ответственности стали своего рода «делом чести» для правящих проевропейских властей страны, однако немедленных реакций от первых лиц государства на столь знаменательную новость не последовало. Лишь спустя сутки СМИ представили комментарий президента Майи Санду, которая потребовала «скорейшей экстрадиции». Одновременно шумиха вокруг беглого олигарха перебила громкое выступление главных конкурентов «президентской» партии на предстоящих выборах – группы левых сил, объединившихся в блок под руководством двух экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона. В Молдове через два месяца будут выбирать парламент.

Свита «короля компромата» Между тем, взятие под стражу Владимира Плахотнюка обросло новыми подробностями. Как сообщалось ранее, его задержали в афинском международном аэропорту «Эл. Венизелос» вместе с экс-коллегой по партии Константином Цуцу, названным в релизе греческой полиции «38-летним мужчиной». Кстати, личность тоже весьма примечательная. Согласно официальной публикации, задержание проводили сотрудники местного Управления по борьбе с оргпреступностью в рамках расследования о возможной незаконной выдаче документов иностранцу. Сверка с приложением Интерпола BIOHUB указала на двух молдавских граждан, разыскиваемых властями Молдовы и России. В отчете греческой полиции также содержатся детективные подробности о наблюдении за виллой Влада Плахотнюка в южном пригороде Афин, где вместе с ним проживал Цуцу, почти не покидавший резиденцию из-за риска обнаружения. Далее полицейские информируют о результатах физического обыска. У Плахотнюка нашли проездные документы, выданные болгарскими властями, 2670 евро наличными, компьютер, два телефона и «множество цифровых носителей данных». Цуцу вылетал с похожим набором: румынские проездные документы, поддельный вид на жительство в Румынии, два телефона, относительно небольшая сумма денег в размере 1628 евро и 400 долларов, а также поддельные болгарские водительские права с фотографией, предположительно, Влада Плахотнюка. Подчеркнем: имён в греческом релизе нет, их озвучили МВД и СМИ Молдовы.

Обстоятельно рассказывается и о находках по месту жительства олигарха в Афинах. При обыске у одного из богатейших людей Молдовы изъяли 155 000 евро, часы люксовых брендов – четыре, личный автомобиль, 17 паспортов и удостоверений личности разных стран и, что более интересно, «множество мобильных телефонов и компьютеров» и «устройства хранения данных (USB, SSD) со специальным программным обеспечением безопасности». Одно из прозвищ Влада Плахотнюка в Молдове – «король компромата». Относительно Константина Цуцу греческие правоохранители сообщили про обвинения со стороны российских властей в участии с июня 2012 года в преступной организации, которая занималась незаконным изготовлением, оборотом или пересылкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, включая контрабанду наркотиков. При этом спутника Влада Плахотнюка по линии Интерпола Молдова не разыскивала, меры пресечения в его отношении нет, как и запрета на выезд. Молдавские СМИ ранее цитировали пресс-релиз МВД РФ: «…Не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из лидеров транснационального наркосиндиката и покрывал всех, кто в него входил. …Сферу контролировал молдавский спортсмен Константин Цуцу, его доверенное лицо».

Жителям Молдовы Цуцу в последние годы был больше известен как сетевой плейбой с дорогими мотоциклами, автомобилями и домами, стильными нарядами и прочими атрибутами «сладкой жизни». Местные издания, публикуя фото бывшего спортсмена, порой ядовито хихикали над тем, что очередной Lexus ему не принадлежит. Зато спортивное прошлое у Цуцу – весьма славное. Он является самым успешным борцом K-1 в Молдове. Этому направлению единоборств активно покровительствовал Влад Плахотнюк. С 2009 года Цуцу выиграл шесть чемпионских поясов в разных версиях. В последнем поединке на гала КОК в апреле 2015 года он победил техническим нокаутом латвийца Виталия Бухрякова. С 2014 по 2018 год чемпион являлся депутатом парламента Молдовы от Демократической партии (ДПМ) под руководством – правильно! – Влада Плахотнюка. Тут-то и замелькало имя Цуцу в скандальных и уголовных хрониках: в 2016 году он проходил по делу об убийстве столичного бизнесмена, через три года его обвинили в коррупции и незаконном обогащении. После смены правительства в июне 2019 молодой политик покинул Молдову и чуть позже обосновался в Румынии под новым именем. Что заставило его скрываться на греческой вилле покровителя, пока не раскрыто. А еще, как выяснилось, в афинском аэропорту вместе с двумя задержанными персонами находилась молодая дама, и не кто-нибудь, а Мисс Молдова 2019 года – рокового для Плахотнюка года. Титулованную красавицу родом из Приднестровья зовут Елизавета Кузнецова, на момент победы ей было 19 лет. По данным СМИ, барышня вместе с Цуцу и Плахотнюком ранним утром 22 июля собиралась лететь в Дубай. Олигарх Плахотнюк – «великий и ужасный» Наличие прелестной спутницы в свите Влада Плахотнюка хотя и придало пикантности факту задержания, но не вызвало особого удивления. О похождениях олигарха и его «гареме» из юных прелестниц с некоторых пор ходят легенды. В частности, политик с неоднозначной репутацией Ренато Усатый, занявший третье место на выборах президента Молдовы в прошлом году, рассказывал местным журналистам о специальных апартаментах для развлечений, соперничестве среди фавориток и спецприглашениях иностранных лауреаток конкурсов красоты к лидеру Демпартии, который, кстати, тогда официально женат уже не был. Бывшей женой Влада Плахотнюка и матерью двух его сыновей является Оксана Килдеску – дочь известного молдавского художника и скульптора Эмиля Килдеску. Согласно данным СМИ, пара заключала брак и разводилась несколько раз, а последний развод состоялся в 2009 году. Однако есть предположения, что проживающая в Швейцарии экс-супруга беглого миллионера вновь вышла за него замуж уже в этой стране.

По крайней мере, именно она осенью 2023 года оспорила в суде арест швейцарской виллы Плахотнюка. Годом позже Антикоррупционная прокуратура Молдовы заочно предъявила Оксане Килдеску обвинение в соучастии в отмывании денег в интересах преступной организации и направила в Швейцарию международный запрос о проведении соответствующих процессуальных действий. Речь идет о знаменитой «краже миллиарда» из молдавской казны, организатором которой называют Плахотнюка. Надо отметить, что его имя обрело демонический статус еще до утраты власти в 2019 году. Всесильному олигарху, входившему в ближний круг экс-президента от Партии коммунистов Владимира Воронина, приписывали контроль едва ли не над всем легальным и теневым бизнесом Молдовы – от пиццерий до нефтяного импорта и наркоторговли. Рейдерские захваты, монополизация в ряде отраслей, уголовные дела в Антикоррупционном госведомстве против «неугодных» и многое другое соотносили с интересами Влада Плахотнюка. Как бы то ни было, во втором десятилетии XXI он считался если не самым богатым, то самым влиятельным человеком в Молдове. После отстранения от власти в 2009 году коммунистического большинства во главе с Владимиром Ворониным Плахотнюк впервые открыто вышел на политическую сцену, став в одночасье вторым в партийном списке Демократической партии Молдовы и первым зампредседателя этого формирования. В конце 2010 года он уже занял кресло первого вице-спикера парламента, и в новом качестве регулярно появлялся в отчетах о зарубежных визитах, встречах с лидерами ЕС, заседаниях ассамблей и прочих межгосударственных мероприятиях.

В 2015 году молдавскую и зарубежную общественность потрясло сообщение о краже миллиарда долларов (или евро) из госказны Молдовы – беднейшей европейской страны. Первым осужденным фигурантом по данному делу стал главный политический конкурент Влада Плахотнюка председатель Либерально-демократической партии, экс-премьер Влад Филат. Осенью 2015 он был лишен депутатского иммунитета и помещен в СИЗО на основании показаний другого миллионера – Илана Шора, ставшего впоследствии очередной притчей во языцех молдавской политики. Сейчас этого, тоже, кстати, беглого, политика действующая проевропейская власть называет основным агентом Путина, подрывающим демократические процессы и евроинтеграцию. Но 10 лет назад свидетельствовавший против Филата Шор составил признательные показания и против самого себя, что спустя некоторое время стало основанием для вынесения ему приговора с длинным тюремным сроком. Напомним: после серии неудачных апелляций Илан Шор, имеющий, к слову, гражданства Израиля и России и являющийся мужем певицы Жасмин, бежал из Молдовы. Влад Филат отсидел в тюрьме 7 лет и вышел по УДО после бегства Плахотнюка и победы на выборах Майи Санду и её партии. Неожиданное и искреннее сотрудничество Шора со следствием объясняли прямым вмешательством Влада Плахотнюка, который, по слухам, обладал широчайшей базой компромата едва ли не на всех политических и экономических игроков страны. После низвержения конкурентов олигарх взошел на вершину властной пирамиды, и, хотя занять пост премьер-министра в 2016 году не сумел, он сделал всё возможное, чтобы добиться этой должности после парламентских выборов в феврале 2019 года.

Катастрофа Плахотнюка Именно тогда произошло самое невероятное событие в новейшей молдавской истории. Левые сторонники восточного вектора выступили единым фронтом с непримиримыми оппонентами – проевропейскими либералами. Парламент был разделен на три группы: минимальное большинство принадлежало социалистам тогдашнего президента Игоря Додона, сориентированные на Евросоюз партии сконцентрировались под эгидой блока ACUM и Майи Санду, а правительство оказалось под контролем Демпартии Влада Плахотнюка. Логичным исходом могло стать объединение идеологически близких демократов и социалистов, особенно если вспомнить многолетнюю близость обоих лидеров Владимиру Воронину. Но не тут-то было. По мнению аналитиков, и Брюссель, и Москва, и Вашингтон не захотели допустить окончательной победы олигарха. Внезапно блок ACUM и пророссийская Партия социалистов создали коалицию, сформировали правительство и назначили его главой Майю Санду. «Я думаю, все его (Плахотнюка) действия и решения были на тот момент настолько плохими, что против него сплотились силы, которые обычно не сотрудничают друг с другом, и меньше всего в нашем регионе», - сказала премьер-министр Санду в интервью немецким журналистам. Плахотнюк пытался бороться, подключив высшие государственные инстанции. Чуть позже стало известно, что с ним провел беседу посол США, после чего лидер демократов вместе с частью команды стремительно покинул страну, а Демпартия в официальном обращении признала новое коалиционное правительство. Как поясняли эксперты, Европа и Америка защищали результаты выборов, а Россия – интересы президента Додона, которому, между прочим, напоследок достался особый «прощальный подарок» от прежнего соратника. Будучи владельцем крупнейшего медиахолдинга Молдовы Влад Плахотнюк передал телевидению компрометирующие видеокадры встречи с Игорем Додоном. Позже, после следующих президентских и парламентских выборов, увенчавшихся победой Майи Санду и её партии, эти записи стали уликой в деле против экс-президента. Додону инкриминируют незаконное получение миллионных сумм от беглого олигарха. Имя Влада Плахотнюка, исчезнувшего из страны, и рассказы о его поисках постоянно звучали в публичных выступлениях государственных функционеров, прокуроров и парламентариев. Его местопребывание оставалось загадкой: говорили о США, Швейцарии, Турции, Греции, Кипре. Однако в день официального задержания столь прославленного фигуранта выступило только МВД.

Два месяца до выборов и год до экстрадиции Одновременно, в первой половине того же дня, состоялась большая пресс-конференция с участием бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона, экс-башкана Гагаузии Ирины Влах и премьер-министра в отставке Василия Тарлева. Все они являются известными в Молдове политиками и лидерами отдельных политических партий левоцентристской и центристской направленности. На брифинге было объявлено о давно ожидаемом объединении этих партий в общий электоральный блок, который станет главным оппонентом нынешней либеральной власти и может выйти победителем на предстоящих парламентских выборах. Но уже через час громкую новость затмило сухое сообщение об аресте Влада Плахотнюка. Председатель Партии социалистов Игорь Додон увидел в этом предвыборную игру оппонентов. «Я тоже не верю в совпадение. За два месяца до выборов: разве это не ещё один политический шаг в поддержку PAS и Майи Санду, поскольку им не с чем идти на выборы? Им нужно сказать, что «мы пообещали, мы сделали». Я считаю, это хорошо продуманный сценарий. Как он сработает – другой вопрос», - сказал бывший глава государства, уточнив, что задержание Плахотнюка состоялось в 4 часа утра. Даже адвокат олигарха Лучиан Рогак выразил удивление по поводу взятия под стражу своего клиента и сообщил, что официальных уведомлений не получал, а о произошедшем узнал из прессы. Во второй половине дня министр внутренних дел Молдовы Даниела Мисаил-Никитин объявила о начале подготовки к экстрадиции. Затем Антикоррупционная прокуратура представила заявление, где было сказано, что в отношении Влада Плахотнюка имеются четыре действующих ордера на арест по уголовным обвинениям в руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, каждое из которых карается лишением свободы до 15 лет. 23 июля президент Молдовы приветствовала успех правоохранительных органов.