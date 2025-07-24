После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз

После очередного раунда переговоров о мирном урегулировании в Украине, прошедших в Стамбуле 23 июля, Москва и Киев в ночь на четверг, 24 июля, обменялись атаками с применением беспилотников. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что ВС РФ провели массированную атаку на Одессу с применением ударных БПЛА. «В городе - ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО», - написал он в Telegram.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате российской атаки в Одессе загорелся рынок Привоз: «Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему познать Одессу!» «Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место», — добавили в ГСЧС. О пожаре в городе Николаеве после атаки российских беспилотников сообщил также руководитель ОВА Виталий Ким. Город Черкассы, по информации главы военной администрации региона Игоря Табуреца, подвергся ракетной атаке. В результате, по предварительным данным, шесть человек получили травмы. Позже мэр Черкасс Анатолия Бондаренко сообщил, что число раненых выросло до семи, «среди них - один ребенок».