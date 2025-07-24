После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз

После очередного раунда переговоров о мирном урегулировании в Украине, прошедших в Стамбуле 23 июля, Москва и Киев в ночь на четверг, 24 июля, обменялись атаками с применением беспилотников.
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что ВС РФ провели массированную атаку на Одессу с применением ударных БПЛА. «В городе - ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО», - написал он в Telegram.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате российской атаки в Одессе загорелся рынок Привоз: «Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему познать Одессу!» «Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место», — добавили в ГСЧС.
О пожаре в городе Николаеве после атаки российских беспилотников сообщил также руководитель ОВА Виталий Ким. Город Черкассы, по информации главы военной администрации региона Игоря Табуреца, подвергся ракетной атаке. В результате, по предварительным данным, шесть человек получили травмы. Позже мэр Черкасс Анатолия Бондаренко сообщил, что число раненых выросло до семи, «среди них - один ребенок».
В результате атаки беспилотников на Сочи в Адлерском районе при падении обломков БПЛА одна женщина скончалась на месте, еще одна получила тяжелые ранения и была госпитализирована, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Кроме того, из-за падения обломков дрона в Адлерском районе произошел пожар на территории гаражного кооператива, говорится в последующем сообщении. По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших.
В поселке Сириус, расположенном в Имеретинской низменности в Краснодарском крае, «произошло попадание по нефтебазе», сообщил в Telegram глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. Он призвал местных жителей воздержаться от поездки на машине и прогулок в районе инцидента, но подробностей атаки не изложил.
Со своей стороны представитель Росавиации Артем Кореняко уведомлял в Telegram в ночь на 24 июля о введении в аэропорту Сочи ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Около 3:00 мск ограничения были сняты.
По информации Минобороны РФ, российские силы ПВО перехватили за ночь 39 беспилотников. Над акваторией Черного моря сбили 21 дрон, над акваторией Азовского моря — 11 дронов, а над территорией Краснодарского края — 7 дронов.
23 июля в Стамбуле во дворце Чираган состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад.