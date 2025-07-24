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Азербайджанская команда в полуфинале чемпионата Европы среди университетов по футзалу

09:57 357

С 17 по 25 июля в городе Загребе (Хорватия) проходит чемпионат Европы среди университетов по футзалу.

Азербайджан на этих соревнованиях представляет команда Азербайджанской академии спорта — победитель Студенческой лиги Азербайджана сезона 2024/2025.

В 1/4 финала азербайджанская команда одержала победу над сборной Франции со счетом 5:4 и вышла в полуфинал.

Участие команды в чемпионате организовано Общественным объединением «Федерация студенческого футбола Азербайджана» при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана, а также Азербайджанской академии спорта.

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