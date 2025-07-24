Крушение пассажирского самолета в России: все погибли

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушения Ан-24 в Амурской области погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Обломки найдены в 15 км от Тынды, передает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что лайнер разрушен.

* * * 10:05

Пассажирский Ан-24, на борту которого более 40 человек, пропал в Амурской области РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтвердили губернатор региона Василий Орлов и МЧС.

По словам губернатора, в самолете было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ангара», оно выполняло маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында. Вблизи конечной точки лайнер не прошел контроль. Сейчас связи с ним нет, уточнили в экстренных службах.

В Тындинский район Амурской области направили спасателей на поиск самолета.

По данным Telegram-канала Baza, самолет не смог зайти на посадку с первого раза и ушел на второй круг, после чего с ним пропала связь.