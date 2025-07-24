USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Крушение пассажирского самолета в России: все погибли

обновлено 11:08
11:08 1918

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушения Ан-24 в Амурской области погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

* * * 10:50

Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пассажирского самолет Ан-24, сообщает МЧС РФ.

Обломки найдены в 15 км от Тынды, передает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что лайнер разрушен.

* * * 10:05

Пассажирский Ан-24, на борту которого более 40 человек, пропал в Амурской области РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтвердили губернатор региона Василий Орлов и МЧС.

По словам губернатора, в самолете было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ангара», оно выполняло маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында. Вблизи конечной точки лайнер не прошел контроль. Сейчас связи с ним нет, уточнили в экстренных службах.

В Тындинский район Амурской области направили спасателей на поиск самолета. 

По данным Telegram-канала Baza, самолет не смог зайти на посадку с первого раза и ушел на второй круг, после чего с ним пропала связь.

Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли обновлено 11:08
11:08 1919
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 919
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 345
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 906
После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз
После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз
09:05 2716
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 4824
Зеленский, мы не лохи!
Зеленский, мы не лохи! все еще актуально
23 июля 2025, 22:14 10814
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции с миру по нитке
05:45 3123
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы
04:51 4521
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика все еще актуально
23 июля 2025, 20:13 13837
Самолет упал. Студенты протестуют
Самолет упал. Студенты протестуют объектив haqqin.az
05:08 4316

ЭТО ВАЖНО

Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли обновлено 11:08
11:08 1919
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 919
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 345
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 906
После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз
После переговоров Россия и Украина атаковали друг друга: горел знаменитый Привоз
09:05 2716
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 4824
Зеленский, мы не лохи!
Зеленский, мы не лохи! все еще актуально
23 июля 2025, 22:14 10814
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции
Азербайджанские контрабандисты продолжают атаковать берега Греции с миру по нитке
05:45 3123
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы
04:51 4521
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика все еще актуально
23 июля 2025, 20:13 13837
Самолет упал. Студенты протестуют
Самолет упал. Студенты протестуют объектив haqqin.az
05:08 4316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться