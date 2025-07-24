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Маска ждут тяжелые времена

10:12 771

Американскую компанию Tesla, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов после отмены государственной поддержки производства электромобилей президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил основатель компании Илон Маск на телефонной конференции Tesla, посвященной финансовым результатам, передает Bloomberg. 

«Означает ли это, что нас ждут несколько тяжелых кварталов? Да, нас, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов», — сказал он.

Маск напомнил о предстоящей потере поддержки для производителей электромобилей в США и длительном процессе внедрения технологии автопилота. Tesla может снова добиться «убедительных» экономических показателей лишь к концу 2026 года, считает он.

Как пишет агентство, 23 июля акции Tesla упали на 5,3% на постмаркете на Нью-Йоркской бирже прямо во время выступления Маска. В этом году акции уже потеряли 18% даже после восстановления от минимумов марта и апреля, подсчитал Bloomberg. Выручка компании упала на 12%, до $22,5 млрд, что стало самым резким падением как минимум за десятилетие. Компания пострадала от сокращения поставок автомобилей и снижения средней цены своих электрокаров. В июле Tesla заявила о падении мировых продаж авто на 13,5% за последний квартал и невыполнении прогнозов по поставкам.

Tesla также отчиталась о падении доходов от производства и хранения энергии, а также о росте расходов на тарифы примерно на $300 млн. Ожидается, что влияние пошлин Трампа в ближайшие кварталы только усилится, пишет Bloomberg.

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