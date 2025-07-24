Маска ждут тяжелые времена

«Означает ли это, что нас ждут несколько тяжелых кварталов? Да, нас, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов», — сказал он.

Маск напомнил о предстоящей потере поддержки для производителей электромобилей в США и длительном процессе внедрения технологии автопилота. Tesla может снова добиться «убедительных» экономических показателей лишь к концу 2026 года, считает он.

Как пишет агентство, 23 июля акции Tesla упали на 5,3% на постмаркете на Нью-Йоркской бирже прямо во время выступления Маска. В этом году акции уже потеряли 18% даже после восстановления от минимумов марта и апреля, подсчитал Bloomberg. Выручка компании упала на 12%, до $22,5 млрд, что стало самым резким падением как минимум за десятилетие. Компания пострадала от сокращения поставок автомобилей и снижения средней цены своих электрокаров. В июле Tesla заявила о падении мировых продаж авто на 13,5% за последний квартал и невыполнении прогнозов по поставкам.

Tesla также отчиталась о падении доходов от производства и хранения энергии, а также о росте расходов на тарифы примерно на $300 млн. Ожидается, что влияние пошлин Трампа в ближайшие кварталы только усилится, пишет Bloomberg.