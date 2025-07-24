Россия приостановила подачу газа в Армению

Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ - Закавказье» на территории Грузии с 7.00 (7.00 по Баку) 24 июля до 19.00 (19.00 по Баку) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

«Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок Армении и на 100% принадлежит российскому «Газпрому».