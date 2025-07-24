Сектор Газа: без перемирия и без еды

Параллельно продолжается дипломатическая напряженность между Израилем, ЕС и структурами ООН по вопросу гуманитарной помощи Газе. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил ООН в срыве договоренностей с Европейским союзом по увеличению объемов поставок.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, документ был передан израильской стороне через посредников и в настоящее время «внимательно изучается».

Израиль получил ответ ХАМАС по переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

По его словам, Израиль выполняет все обязательства, включая открытие дополнительных маршрутов через Иорданию, Египет и внутри самого сектора, однако ООН якобы не участвует в распределении помощи.

В ответ Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что готово немедленно начать поставки, если израильская сторона устранит бюрократические ограничения, мешающие работе волонтеров. Организация утверждает, что может ежедневно доставлять 600–700 грузовиков с гуманитарной помощью, но не получает разрешений на передвижение и утверждение маршрутов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковали Израиль за отсутствие прогресса в вопросе гуманитарных поставок, несмотря на достигнутые в июле договоренности.

Тем временем на территории анклава продолжается операция «Колесницы Гидеона», начатая израильской армией 18 мая. Войска действуют в северных и южных районах сектора. Цель кампании — разгром ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе заложников. Премьер-министр Нетаньяху заявлял о намерении установить полный контроль над территорией сектора.