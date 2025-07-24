Си обратился к Евросоюзу

Си Цзиньпин сказал, что отношения Китая и ЕС находятся на важном историческом перепутье. По его мнению, странам при двустороннем взаимодействии нужно опираться на взаимное уважение и обоюдную выгоду, а также искать точки соприкосновения «при наличии различий» в позициях. Си заявил, что лидерам Китая и Евросоюза (ЕС) нужно проявить дальновидность и ответственность, а также «принять правильные стратегические решения» в условиях глобальных перемен.

Как считает лидер КНР, стабильные китайско-европейские отношения придадут определенности всему мировому сообществу. «Чем сложнее и серьезнее международная ситуация, тем больше Китай и Европа должны укреплять контакты, углублять взаимное доверие»,— полагает Си Цзиньпин.

Сегодня в Пекине пройдет 25-й саммит ЕС — Китай. В нем примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить войну РФ против Украины.