Курс евро превысил два маната

Cогласно данным Центрального банка Азербайджана, доллар остался на уровне 1,7000 маната, а 100 российских рублей подорожали до 2,1684 маната.

На международных валютных рынках евро, напротив, ослаб на 0,22% по отношению к доллару, опустившись до $1,1727 в преддверии ключевого заседания Европейского центрального банка. Индекс доллара к корзине из шести мировых валют остался стабильным — на уровне 97,553.

Швейцарский франк показал снижение на 0,25% и торговался по 0,7941 доллара. Китайский юань на материковом рынке укрепился на 0,17% — до 7,1627 за доллар, тогда как на офшорной площадке остался без изменений.

На криптовалютных рынках наблюдается разнонаправленная динамика: биткоин подешевел на 0,87%, опустившись до $118 744,44, в то время как эфириум прибавил 0,2% и достиг отметки $3 714,78.