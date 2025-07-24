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Начали восстанавливать «Крокус сити холл»

10:33 777

В подмосковном Красногорске начали восстанавливать внешний фасад третьего павильона «Крокус экспо», в который входит концертный зал «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС.

На время реконструкции сгоревшую часть здания закрыли лесами. По данным агентства, на площадке работают строительные бригады, экскаватор разбирает бетонные конструкции рядом со входом. Подробности о дате завершения работ неизвестны.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел в марке 2024 года. В результате пострадал 551, погибли 145 человек.

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