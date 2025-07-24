Тупик в Стамбуле

Несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал Москве 50 дней на заключение мирного соглашения, третий раунд российско-украинских переговоров завершился безрезультатно. Встреча делегаций состоялась 23 июля в Стамбуле и длилась менее часа, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы не видим никакого прогресса в прекращении боевых действий или установлении режима тишины», — заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подчеркнул, что за шесть месяцев переговоров не было достигнуто ни одного содержательного результата. Киев вновь предложил провести прямую встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва в очередной раз отказалась.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, бывший министр культуры и доверенное лицо Путина. Наблюдатели называют происходящее «дипломатическим кабуки» — затянутым ритуалом без намерения достичь реального компромисса.

Директор Центра Карнеги «Россия–Евразия» Александр Габуев считает, что Кремль не заинтересован в переговорах, не предполагающих капитуляцию Украины:

«Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины», — отметил он.

Тем временем Дональд Трамп стремится сохранить роль посредника. Он заявил о готовности ввести 100% тарифы на ключевых торговых партнеров России, если в течение 50 дней не будет достигнут мир. Параллельно он пообещал передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что «Россия и Украина впервые за много лет проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа». Однако аналитики сомневаются в эффективности этих усилий. По мнению Габуева, Трамп не настроен на активную поддержку Украины, скорее — на политическую паузу: «Он вряд ли прибегнет к решительным шагам. Вероятнее, он будет тянуть время, чем проактивно поддерживать украинцев».

В то же время санкционные инициативы в Конгрессе, в частности предложение сенатора Линдси Грэма ввести 500% пошлины на Россию, были заблокированы самим Трампом. Республиканцы не поддержали эти меры.

Москва, со своей стороны, продолжает выдвигать жесткие условия: признание российского суверенитета над Крымом и четырьмя другими регионами, включая неподконтрольные ей территории, а также отказ Украины от стремления к вступлению в военные альянсы.

«Мы не ожидаем магического прорыва», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров.

На фоне дипломатического тупика Россия усиливает военные действия: продолжаются удары по украинским городам, растут разрушения гражданской инфраструктуры. Несмотря на помощь Запада, поставок недостаточно для покрытия нужд ВСУ.

«Patriot — это хорошо, но этого недостаточно», — отмечают американские аналитики.

Бывшая советница украинского правительства Евгения Габер подчеркнула: «Россия демонстрирует, что не ведет переговоры добросовестно. Постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру — прямое тому доказательство».