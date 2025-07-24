Опасные заправки в Товузе

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В Товузском районе временно прекращена деятельность автозаправочных пунктов, представляющих угрозу с точки зрения пожарной безопасности.

Согласно информации ведомства, в ходе проверок Госслужбы государственного пожарного надзора были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности на объектах ООО Valeh, расположенных в селах Шамлыг и Алакол Товузского района.

Установлено, что зафиксированные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан, окружающей среде, а также государственной собственности.

В связи с грубым несоблюдением норм пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности указанных АЗС. Один экземпляр решения передан представителю компании.