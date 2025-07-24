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Еще одна война в Азии

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Утром 24 июля в спорной пограничной зоне провинции Оддар-Меанчей вспыхнули вооруженные столкновения между войсками Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники и заявления официальных лиц.

По данным камбоджийской стороны, конфликт начался с неспровоцированного вторжения тайских войск, что было расценено как нарушение территориальной целостности страны. Как заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат, вооруженные силы страны начали контрнаступление в рамках права на самооборону.

Газета Khmer Times сообщает, что боевые действия начались около 07:30 по местному времени (04:30 по Баку) вблизи спорного участка границы. Местные жители сообщают о звуках интенсивной перестрелки и взрывов, что может свидетельствовать об использовании тяжёлого вооружения обеими сторонами.

Позднее, в 11:30 (08:30 по Баку), по данным Khmer Times, истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли авиаудар по позициям камбоджийской армии в районе провинции Прэахвихеар. Это первый подтвержденный случай применения военно-воздушных сил в ходе данного конфликта.

На фоне эскалации боевых действий, власти Таиланда распорядились об эвакуации жителей четырех приграничных провинций — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Кроме того, Таиланд объявил о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей.

Ситуация на границе остается крайне напряженной. Обе стороны продолжают укреплять свои позиции, и риск дальнейшей эскалации сохраняется.

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