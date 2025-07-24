Еще одна война в Азии

Утром 24 июля в спорной пограничной зоне провинции Оддар-Меанчей вспыхнули вооруженные столкновения между войсками Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники и заявления официальных лиц.
По данным камбоджийской стороны, конфликт начался с неспровоцированного вторжения тайских войск, что было расценено как нарушение территориальной целостности страны. Как заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат, вооруженные силы страны начали контрнаступление в рамках права на самооборону.
На границе между Таиландом и Камбоджей идут боестолкновения pic.twitter.com/dRtOybqqd7— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 24, 2025
Газета Khmer Times сообщает, что боевые действия начались около 07:30 по местному времени (04:30 по Баку) вблизи спорного участка границы. Местные жители сообщают о звуках интенсивной перестрелки и взрывов, что может свидетельствовать об использовании тяжёлого вооружения обеими сторонами.
Позднее, в 11:30 (08:30 по Баку), по данным Khmer Times, истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли авиаудар по позициям камбоджийской армии в районе провинции Прэахвихеар. Это первый подтвержденный случай применения военно-воздушных сил в ходе данного конфликта.
На границе между Таиландом и Камбоджей идут боестолкновения pic.twitter.com/MW8JnNUv2z— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 24, 2025
На фоне эскалации боевых действий, власти Таиланда распорядились об эвакуации жителей четырех приграничных провинций — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.
Кроме того, Таиланд объявил о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей.
Ситуация на границе остается крайне напряженной. Обе стороны продолжают укреплять свои позиции, и риск дальнейшей эскалации сохраняется.