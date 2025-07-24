Еще одна война в Азии

Утром 24 июля в спорной пограничной зоне провинции Оддар-Меанчей вспыхнули вооруженные столкновения между войсками Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники и заявления официальных лиц.

По данным камбоджийской стороны, конфликт начался с неспровоцированного вторжения тайских войск, что было расценено как нарушение территориальной целостности страны. Как заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат, вооруженные силы страны начали контрнаступление в рамках права на самооборону.