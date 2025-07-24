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«Первая леди Франции - мужчина?»: Макрон и его жена обратились в суд

11:07 243

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон подали в Верховный суд штата Делавэр США иск о клевете против американской консервативной активистки и автора подкаста Кэндис Оуэнс, утверждавшей, что первая леди родилась мужчиной, сообщают Financial Times, CNN и другие СМИ.

В иске, как пишет FT, Оуэнс обвинили в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главное из которых — утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Оуэнс опубликовала на своем ютьюб-канале восьмисерийный подкаст под названием «Становление Брижит». Одно из видео вышло под названием «Первая леди Франции — мужчина?». Распространяя его в своих соцсетях, журналистка назвала это «самым крупным скандалом в политике за всю историю человечества». У Оуэнс почти 4,5 миллиона подписчиков на ютьюбе.

Кроме того, Оуэнс заявила, что президент Франции и его жена были кровными родственниками, а Эммануэль Макрон был «результатом эксперимента ЦРУ на людях» или «аналогичной правительственной программы контроля над сознанием», говорится в иске. По словам адвоката Макронов Томаса Клэра, президент и первая леди готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать в суде.

Оуэнс опубликовала видео, в котором назвала иск «очевидной и отчаянной пиар-стратегией». Представитель Оуэнс заявил в комментарии Axios, что она «не замолчит» и назвал иск посягательством на «права американского независимого журналиста, гарантированные Первой поправкой».

Теория заговора о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, широко разошлась в соцсетях еще в 2021 году. Об этой теории вновь заговорили в США во время второго президентского срока Дональда Трампа; наиболее яркими ее сторонниками стали Кэндис Оуэнс и Такер Карлсон. В иске Макронов утверждается, что Оуэнс была «первой, кто выдвинул необоснованные обвинения» в адрес Брижит в американских СМИ.

Во Франции Брижит Макрон подавала иск о клевете против журналистки Наташи Рей, распространявшей аналогичное заявление. В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск и назначил Рей штраф, но в июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал журналистку, и та, по словам ее адвоката, теперь собирается подать иск против самой Макрон.

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