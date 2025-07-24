Пожар в Физули взят под контроль

Пожар, вспыхнувший в горной местности неподалеку от села Юхары Яглывенд Физулинского района, взят под контроль.
Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, благодаря оперативным и необходимым мерам, принятым силами ведомства, удалось предотвратить распространение огня.
В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению очагов возгорания. В операции задействованы сотрудники Государственной службы противопожарной охраны и авиационный отряд МЧС.
Накануне аналогичные пожары были зафиксированы в открытой местности в селах Алиагалы и Ени Гаралар Агдамского района, а также в селе Сырхавенд Агдеринского района.