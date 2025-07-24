Наезд на пешеходов в Израиле: возможен теракт

На трассе 57 недалеко от Кфар-Йоны в Израиле автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей, находившихся на автобусной остановке. После наезда водитель скрылся с места происшествия.
По предварительным данным, пострадали не менее 9 человек. Всем им была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Правоохранительные органы начали розыск водителя. В районе инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе с привлечением полицейского вертолета. Поиски ведутся в районе Нетании и Хадеры.
С учетом обстоятельств полиция рассматривает версию преднамеренного теракта с использованием автомобиля.