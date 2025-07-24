В Миннауки разрабатывают новые программы высшего образования

Как сообщили в министерстве, в заседании, которое провел заместитель министра науки и образования, председатель Комиссии Идрис Исаев, приняли участие члены комиссии и сотрудники Миннауки.

Вступительное слово Идриса Исаева было посвящено важности применения новых подходов к разработке образовательных программ высшего образования и важности совместного участия в этой работе представителей рынка труда и системы высшего образования. Заместитель министра отметил, что главная цель – обеспечить получение молодыми людьми качественного образования в соответствии с современными требованиями, а также соответствие получаемых ими знаний и навыков потребностям рынка труда.

Затем, выступая с докладом, член комиссии, начальник Управления науки, высшего и профессионального образования министерства Турхан Сулейман представил информацию о деятельности комиссии и рабочих групп, а также об основных вопросах повестки дня заседания. Было отмечено, что одним из главных вопросов повестки дня заседания является поэтапное утверждение образовательных программ, представленных рабочими группами и прошедших экспертизу. На заседании также обсуждался вопрос разработки примерных образовательных программ и учебных планов по специализации на основе новых образовательных программ для высших учебных заведений.

Члены комиссии положительно оценили проделанную в этом направлении работу, особо подчеркнув важность адаптации результатов обучения к требованиям рынка труда. Заседание продолжилось в формате дискуссии.