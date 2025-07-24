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Российская оборонка получает сырье из Индии

11:35 726

В декабре прошлого года индийская компания отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на сумму 1,4 миллиона долларов, несмотря на предупреждения США о возможных санкциях против организаций, поддерживающих военные действия России в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди российских получателей этой поставки значится компания «Промсинтез», которая, по данным Службы безопасности Украины, связана с военными структурами РФ. Представитель СБУ сообщил, что в апреле Украина нанесла удар беспилотниками по заводу, принадлежащему «Промсинтезу».

Как отмечает Центр технической информации Минобороны США, вещество, отправленное из Индии, представляет собой октоген (HMX) — мощное взрывчатое соединение, широко используемое в боеголовках ракет и торпед, взрывных устройствах, ракетных двигателях и современных боеприпасах. Американские власти признали HMX критически важным для военных нужд России и предупредили международные финансовые учреждения о недопустимости содействия подобным поставкам.

По словам трех независимых юристов, специализирующихся на санкционной политике, Министерство финансов США имеет право вводить санкции против любых субъектов, участвующих в экспорте подобных веществ в Россию. HMX классифицируется как высокоэксплозивное вещество, предназначенное для нанесения максимального разрушения.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что, несмотря на то, что Индия не входит в число стран, регулярно используемых для обхода санкций, такие единичные случаи возможны. Он добавил, что компания «Промсинтез» ранее уже попадала в поле зрения украинских властей в связи с ее связями с индийскими партнерами.

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