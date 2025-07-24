Турция и Сирия заключат оборонное соглашение

Издание не уточняет, когда планируется подписать этот документ, отмечая, что на этот важный шаг в Анкаре и Дамаске идут на фоне угроз безопасности Сирии со стороны Израиля, который пытается разжечь гражданскую войну в арабской республике.

Hürriyet напоминает, что глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о том, что его страна не допустит реализации планов по дестабилизации Сирии и ее расколу. Издание также отмечает, что новые сирийские власти обратились к Турции за помощью в борьбе с терроризмом.

Телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны сообщил в среду, что сирийские власти запросили помощь Турции в рамках усилий по укреплению обороноспособности и борьбы с террористическими организациями, в том числе с группировкой ИГИЛ.