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Турция и Сирия заключат оборонное соглашение

11:37 1176

Турция и Сирия заключат всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Издание не уточняет, когда планируется подписать этот документ, отмечая, что на этот важный шаг в Анкаре и Дамаске идут на фоне угроз безопасности Сирии со стороны Израиля, который пытается разжечь гражданскую войну в арабской республике.

Hürriyet напоминает, что глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о том, что его страна не допустит реализации планов по дестабилизации Сирии и ее расколу. Издание также отмечает, что новые сирийские власти обратились к Турции за помощью в борьбе с терроризмом.

Телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны сообщил в среду, что сирийские власти запросили помощь Турции в рамках усилий по укреплению обороноспособности и борьбы с террористическими организациями, в том числе с группировкой ИГИЛ.

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