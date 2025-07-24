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Алиев поздравляет Мирзиёева

новость дополнена 12:14
12:14 1339

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и поздравил его с днем рождения, пожелал здоровья и новых успехов в деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Президенты Азербайджана и Узбекистана коснулись роли взаимных визитов высокого уровня в развитии двусторонних отношений. В этом контексте были отмечены плодотворные обсуждения, проведенные в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в начале июля, и подписанные документы, а также участие президента Узбекистана в Саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.

Главы государств выразили уверенность, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном будут успешно развиваться во всех сферах и в будущем, обсудили перспективы сотрудничества по двусторонней повестке.

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