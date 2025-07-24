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Трамп ужесточает курс по совету Рубио

11:44 1159

Государственный секретарь США Марко Рубио убедил президента США Дональда Трампа занять более жесткую внешнеполитическую позицию в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного бывшего помощника Рубио.

На посту сенатора Рубио был активным сторонником международной помощи и американской дипломатии как инструмента защиты демократии. Он неоднократно подчеркивал необходимость противостояния авторитарным режимам и поддержки оппозиционных движений. Однако в должности госсекретаря он официально придерживается курса администрации Трампа, который традиционно выступает за сокращение иностранной помощи и менее активную международную вовлеченность.

По словам источника, Рубио не отказался от своих прежних убеждений, а наоборот, использует свое влияние, чтобы продвигать их внутри администрации. В результате, утверждает собеседник издания, президент стал демонстрировать более решительную линию во внешней политике.

«Что касается Китая, России, Украины и Ирана — вы видите активизированную внешнюю политику США и подтверждение их роли на мировой арене», — отметил источник. Он добавил, что это стало возможным благодаря ежедневным советам, которые Рубио дает президенту и другим ключевым членам правительства.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в действиях президента РФ Владимира Путина и выдвинул ультиматум: в случае, если Москва не объявит прекращение огня в течение 50 дней, США введут жесткие экономические меры. Среди них — 100-процентные тарифы на весь российский импорт и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты. Несмотря на резкую риторику, эксперты выражают сомнение в эффективности таких мер. Торговые отношения между США и Россией ограничены, а ключевыми покупателями российских энергоносителей остаются Китай и Индия — государства, с которыми Вашингтон пока избегает прямой конфронтации.

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