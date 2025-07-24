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Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию

11:53 985

Азербайджанский природный газ начнет поступать в Сирию через территорию Турции уже с 1 августа. Об этом сообщает турецкое издание Akşam, ссылаясь на источники, близкие к проекту.

На первом этапе планируется поставка 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Топливо будет использоваться преимущественно на парогазовых электростанциях в сирийских провинциях Алеппо и Хомс для выработки электроэнергии. Главная цель проекта — содействие восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от многолетнего конфликта.

Поставки будут осуществляться по трубопроводу, идущему из турецкого города Килис к сирийской границе. Сообщается, что турецкая сторона уже завершила прокладку трубопровода до границы, а сирийская — выполнила все технические подключения.

Государственная энергетическая компания Турции BOTAŞ и азербайджанская SOCAR проводят финальные испытания и проверки, необходимые для начала эксплуатации объекта.

«Решение Азербайджана внесет вклад как в постконфликтное восстановление Сирии, так и планы превращения Турции в региональный энергетический хаб», - пишет газета, отмечая, что трубопровод из Килиса уже проведен до границы с Сирией. Дамаск также предпринял все необходимые шаги для импорта газа.

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