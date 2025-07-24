Ален Симонян жестко высказался о Маргарите Симоньян

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с резкой критикой в адрес главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян. В опубликованном в своем Telegram-канале заявлении он обвинил пропагандистку во вмешательстве во внутренние дела Армении.

«Еще одно мерзкое существо из цирка уродцев, которое сегодня орудует на территории России, не перестает соваться в суверенные дела нашей страны», — написал Симонян. Он подчеркнул, что, несмотря на армянскую фамилию, Маргарита Симоньян не имеет никакого отношения к Армении, кроме того, что ее фамилия тоже заканчивается на «ян».

По словам спикера, Симоньян регулярно публикует недостоверную информацию, «оскорбляет руководство Армении, призывает к митингам и смене власти», чем, по его мнению, участвует в гибридной войне против армянского государства.

Ален Симонян также намекнул на приближающиеся выборы в Армении, заявив, что такие нападки извне могут усилиться, но выразил уверенность в том, что «в конце эта пасть… раз и навсегда захлопнется».

Отметим, что ранее Маргарита Симоньян в своем аккаунте X заявила, что «Пашинян подписал секретный меморандум о превращении Армении в площадку Америки для будущей войны с Ираном».