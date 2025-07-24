Заявление Кремля по Зангезурскому коридору

Россия готова «при необходимости» «содействовать Армении и Азербайджану выйти на мирный договор», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем Баку и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу», - сказал он.

По его словам, ситуация вокруг Зангезурского коридора «является суверенным делом Армении и Азербайджана».