USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Италии

фото
12:34 225

В четверг, 24 июля, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерала Лучано Портолано. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Приветствовав итальянского гостя, З.Гасанов выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан. Положительно оценив нынешнее состояние военного сотрудничества, министр отметил, что дальнейшее расширение азербайджано-итальянских отношений имеет особое значение как в военной сфере, так и в других областях.

Генерал Л.Портолано в свою очередь выразил признательность Закиру Гасанову за теплый прием. Отметив важность взаимных визитов, гость подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет способствовать развитию армий обеих стран.

На встрече, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и образовательной сферах, а также в сфере региональной безопасности.

Арест главного «монстра»
Арест главного «монстра» новый поворот
06:06 10497
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии главная тема; все еще актуально
23 июля 2025, 22:31 6352
Россия после Стамбула разбомбила Украину
Россия после Стамбула разбомбила Украину фото; обновлено 12:24
12:24 4259
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
11:53 988
Алиев поздравляет Мирзиёева
Алиев поздравляет Мирзиёева новость дополнена 12:14
12:14 1344
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
11:37 1180
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли видео; обновлено 11:08
11:08 5126
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 2477
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 679
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 2345
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 5639

ЭТО ВАЖНО

Арест главного «монстра»
Арест главного «монстра» новый поворот
06:06 10497
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии главная тема; все еще актуально
23 июля 2025, 22:31 6352
Россия после Стамбула разбомбила Украину
Россия после Стамбула разбомбила Украину фото; обновлено 12:24
12:24 4259
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
11:53 988
Алиев поздравляет Мирзиёева
Алиев поздравляет Мирзиёева новость дополнена 12:14
12:14 1344
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
11:37 1180
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли видео; обновлено 11:08
11:08 5126
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 2477
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 679
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 2345
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 5639
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться