Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Италии

В четверг, 24 июля, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерала Лучано Портолано. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Приветствовав итальянского гостя, З.Гасанов выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан. Положительно оценив нынешнее состояние военного сотрудничества, министр отметил, что дальнейшее расширение азербайджано-итальянских отношений имеет особое значение как в военной сфере, так и в других областях.

Генерал Л.Портолано в свою очередь выразил признательность Закиру Гасанову за теплый прием. Отметив важность взаимных визитов, гость подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет способствовать развитию армий обеих стран.

На встрече, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и образовательной сферах, а также в сфере региональной безопасности.