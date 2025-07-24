Нидерланды сочли Израиль угрозой

Нидерланды включили Израиль в список иностранных государств, представляющих угрозу для страны, пишет агентство Anadolu.

По информации агентства, в недавнем докладе, опубликованном главным контртеррористическим агентством страны, Национальным координатором по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) под названием «Оценка угроз со стороны государственных субъектов» указываются попытки Израиля манипулировать общественным мнением в Нидерландах и влиять на принятие политических решений посредством кампаний по дезинформации.

Кроме того, телеканал NCTV выразил обеспокоенность растущими угрозами со стороны Израиля и США в адрес Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По его словам, эти угрозы могут потенциально нарушить работу суда.