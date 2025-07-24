USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Нидерланды сочли Израиль угрозой

12:51 131

Нидерланды включили Израиль в список иностранных государств, представляющих угрозу для страны, пишет агентство Anadolu.

По информации агентства, в недавнем докладе, опубликованном главным контртеррористическим агентством страны, Национальным координатором по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) под названием «Оценка угроз со стороны государственных субъектов» указываются попытки Израиля манипулировать общественным мнением в Нидерландах и влиять на принятие политических решений посредством кампаний по дезинформации.

Кроме того, телеканал NCTV выразил обеспокоенность растущими угрозами со стороны Израиля и США в адрес Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По его словам, эти угрозы могут потенциально нарушить работу суда.

Арест главного «монстра»
Арест главного «монстра» новый поворот
06:06 10502
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии главная тема; все еще актуально
23 июля 2025, 22:31 6352
Россия после Стамбула разбомбила Украину
Россия после Стамбула разбомбила Украину фото; обновлено 12:24
12:24 4262
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
11:53 990
Алиев поздравляет Мирзиёева
Алиев поздравляет Мирзиёева новость дополнена 12:14
12:14 1347
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
11:37 1181
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли видео; обновлено 11:08
11:08 5132
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 2480
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 679
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 2345
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 5639

ЭТО ВАЖНО

Арест главного «монстра»
Арест главного «монстра» новый поворот
06:06 10502
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии
Зеленский избавляется от финтифлюшки демократии главная тема; все еще актуально
23 июля 2025, 22:31 6352
Россия после Стамбула разбомбила Украину
Россия после Стамбула разбомбила Украину фото; обновлено 12:24
12:24 4262
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
Названа дата начала поставок азербайджанского газа в Сирию
11:53 990
Алиев поздравляет Мирзиёева
Алиев поздравляет Мирзиёева новость дополнена 12:14
12:14 1347
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
Турция и Сирия заключат оборонное соглашение
11:37 1181
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли
Крушение пассажирского самолета в России: все погибли видео; обновлено 11:08
11:08 5132
Тупик в Стамбуле
Тупик в Стамбуле
10:40 2480
Сектор Газа: без перемирия и без еды
Сектор Газа: без перемирия и без еды
10:26 679
Курс евро превысил два маната
Курс евро превысил два маната
10:36 2345
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция
05:21 5639
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться