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Эстония «навсегда закрыла двери» перед Лукашенко

12:49 137

Правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Беларуси, включая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское Министерство иностранных дел.

«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений», - приводит ERR слова главы МИД Маргуса Цахкны, который внес инициативу на рассмотрение Кабмина.

Помимо Лукашенко, в санкционном списке значатся белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.

Отмечается, что Таллин ввел санкции в отношении Минска в 2020 году.

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