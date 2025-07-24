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Украина получит секретное оружие

12:56 1769

Украина в ближайшее время сможет воздействовать на территорию России.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Zeit, не уточнив ни тип нового вооружения, ни сроки его передачи.

По словам министра, поставка новых систем вооружения Украине — это не столько вопрос финансов, сколько вопрос доступности и производственных возможностей оборонной промышленности. Он подчеркнул, что именно над этим работают европейские партнеры Украины.

«Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность воздействовать на территорию России, но мы не собираемся раскрывать Путину, какие системы вооружения будут переданы», — заявил Вадефуль.

Он также отметил, что больше не пытается понять логику действий президента России, добавив: «Он остановится только тогда, когда осознает, что его план не работает».

Напомним, что в июне, во время визита в Киев, Вадефуль уже критиковал Владимира Путина, назвав его заявления о мире издевательством. 

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