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Колумбийский университет принял условия Трампа

12:57 886

Колумбийский университет в рамках соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа согласился выплатить штраф в размере 200 миллионов долларов в связи с обвинением в недостаточных мерах для защиты студентов-евреев, передает CNN.

В обмен на это правительство согласилось вернуть подавляющую часть федеральных грантов в размере 400 миллионов долларов, замороженных ранее. Также, как говорится в заявлении университета, будет восстановлен доступ к «миллиардам долларов текущих и будущих грантов».

Кроме того, университет в рамках соглашения обязался соблюдать законы, запрещающие учитывать расовую принадлежность при приеме абитуриентов, и выполнять другие обязательства по снижению уровня антисемитизма и беспорядков в кампусе.

Руководство университета в своем заявлении не признает вменяемых ему правонарушений, но отмечает, что студенты и преподаватели еврейского происхождения «столкнулись с болезненными и неприемлемыми инцидентами», и что реформа «была и остается необходимой». Клэр Шипман, исполняющая обязанности президента Колумбийского университета, назвала соглашение с правительством «важным шагом вперед после периода постоянного федерального контроля и институциональной неопределенности».

Выплата штрафа рассчитана на три года. Дополнительно Колумбийский университет выплатит 21 миллион долларов для урегулирования расследований комиссии США по равным возможностям при трудоустройстве. Соглашение будет контролироваться независимым наблюдателем, согласованным обеими сторонами. Он будет отчитываться перед правительством каждые полгода.

Вначале года администрация Трампа лишила Колумбийский университет федерального финансирования в размере 400 миллионов долларов из-за обвинений в антисемитизме. После этого университет принял ряд ограничительных мер. В их число вошли дисциплинарные меры в отношении студентов, разбивших лагерь на территории университета во время протестов из-за войны в секторе Газа, запрет на ношение масок во время демонстраций, усиление контроля за студенческими группами и увеличение численности сотрудников полиции в кампусе.

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