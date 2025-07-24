В центре Баку деревья «закатали» в асфальт

В Наримановском районе Баку на улице Исмаила Идаятзаде, на территории, где ведется строительство паркинга, были «заасфальтированы» основания деревьев. Соответствующие публикации появились в социальных сетях.

Как выяснилось, асфальт был уложен прямо на корни деревьев, что может привести к их гибели.