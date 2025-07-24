В центре Баку деревья «закатали» в асфальт

В Наримановском районе Баку на улице Исмаила Идаятзаде, на территории, где ведется строительство паркинга, были «заасфальтированы» основания деревьев. Соответствующие публикации появились в социальных сетях.
Как выяснилось, асфальт был уложен прямо на корни деревьев, что может привести к их гибели.
На кадрах, распространившихся в сети, видно, как ночью на территории работает техника, в том числе грузовик, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA). Это вызвало вопросы относительно причастности агентства к проводимым работам.
В официальном заявлении AAYDA говорится, что по данному факту инициировано расследование. Установлено, что работы по демонтажу дорожного покрытия и асфальтированию вели сотрудники ООО Bakı 4 N-li Yol İstismarı, действующего при агентстве, однако действия были проведены без уведомления и одобрения головного офиса.
По итогам расследования директору и ответственным лицам ООО Bakı 4 N-li Yol İstismarı объявлен строгий выговор с последним предупреждением.
Кроме того, для устранения причиненного ущерба предписано в кратчайшие сроки восстановить разрушенный участок тротуара, а необходимые расходы решено удержать из ежемесячной заработной платы ответственных лиц.