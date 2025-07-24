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В центре Баку деревья «закатали» в асфальт

фото
Ульвия Худиева
13:13 1398

В Наримановском районе Баку на улице Исмаила Идаятзаде, на территории, где ведется строительство паркинга, были «заасфальтированы» основания деревьев. Соответствующие публикации появились в социальных сетях.

Как выяснилось, асфальт был уложен прямо на корни деревьев, что может привести к их гибели.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, как ночью на территории работает техника, в том числе грузовик, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA). Это вызвало вопросы относительно причастности агентства к проводимым работам.

В официальном заявлении AAYDA говорится, что по данному факту инициировано расследование. Установлено, что работы по демонтажу дорожного покрытия и асфальтированию вели сотрудники ООО Bakı 4 N-li Yol İstismarı, действующего при агентстве, однако действия были проведены без уведомления и одобрения головного офиса.

По итогам расследования директору и ответственным лицам ООО Bakı 4 N-li Yol İstismarı объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Кроме того, для устранения причиненного ущерба предписано в кратчайшие сроки восстановить разрушенный участок тротуара, а необходимые расходы решено удержать из ежемесячной заработной платы ответственных лиц.

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