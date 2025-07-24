В Баку большая проблема с водой

В последние дни жители многих районов Баку сталкиваются с острой нехваткой воды. Где-то ее вообще нет, где-то она подается со слабым напором. Особенно тяжело отсутствие воды ощущается на фоне царящей в последние дни в столице изнуряющей жары.

Тяжелая ситуация сложилась в Сураханском районе — в поселке Зых воду не дают уже десять дней. По словам местных жителей, им приходится покупать воду по 11–13 манатов за тонну. «Мы тратим на воду последние деньги — те, что могли бы пойти на хлеб», — рассказала haqqin.az жительница Айгюн Мехтиева. При этом, добавила она, купленная вода зачастую непригодна для питья. «Те, кто не может позволить себе ее покупку, носят воду ведрами с расположенного поблизости родника, известного как «Родник шехида». Из села в поселок несут воду в ведрах и баках. Этой водой умываются после дневной жары», — говорит она. Жители поселка Гюнешли также сидят без воды уже несколько дней. «Мы не можем даже раз в неделю принять душ», — жалуется один из них. Схожая ситуация наблюдается и в поселке Ахмедлы. Один из местных жителей отметил, что, несмотря на нехватку воды в жилых домах, автомойки на улице продолжают работать. «Если у нас нет воды — откуда она берется у них?» — задается вопросом житель.

В Ясамальском районе водоснабжение отсутствует уже третий день. Многочисленные обращения на горячую линию результатов не дали. Проблемы с подачей воды зафиксированы также в других частях Баку: в 4-м микрорайоне Насиминского района, на улицах Мир Джалала и Гусейна Сеидзаде, в массиве AB поселка Ени Гюнешли, в поселках Гарачухур (Сураханский район), Локбатан (Гарадагский район), а также в Бузовна, Махаммади, Маштаге, Амирджане и Бюльбюля. Во многих из этих районов воду дают лишь один-два часа в сутки. В домах, не оборудованных водяными баками, это приводит к серьезным бытовым трудностям. Между тем, по словам жителей, по улицам постоянно курсируют водовозы, несмотря на общий дефицит. «Если в городе воды нет, откуда она в цистернах?» — спрашивают горожане.