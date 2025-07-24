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В Баку большая проблема с водой

что происходит?
Ульвия Худиева, собкор
13:23 2238

В последние дни жители многих районов Баку сталкиваются с острой нехваткой воды. Где-то ее вообще нет, где-то она подается со слабым напором. Особенно тяжело отсутствие воды ощущается на фоне царящей в последние дни в столице изнуряющей жары.

В поселке Зых воду не дают уже десять дней

Тяжелая ситуация сложилась в Сураханском районе — в поселке Зых воду не дают уже десять дней. По словам местных жителей, им приходится покупать воду по 11–13 манатов за тонну.

«Мы тратим на воду последние деньги — те, что могли бы пойти на хлеб», — рассказала haqqin.az жительница Айгюн Мехтиева. При этом, добавила она, купленная вода зачастую непригодна для питья. «Те, кто не может позволить себе ее покупку, носят воду ведрами с расположенного поблизости родника, известного как «Родник шехида». Из села в поселок несут воду в ведрах и баках. Этой водой умываются после дневной жары», — говорит она.

Жители поселка Гюнешли также сидят без воды уже несколько дней. «Мы не можем даже раз в неделю принять душ», — жалуется один из них.

Схожая ситуация наблюдается и в поселке Ахмедлы. Один из местных жителей отметил, что, несмотря на нехватку воды в жилых домах, автомойки на улице продолжают работать. «Если у нас нет воды — откуда она берется у них?» — задается вопросом житель.

Несмотря на нехватку воды в жилых домах, автомойки на улице продолжают работать

В Ясамальском районе водоснабжение отсутствует уже третий день. Многочисленные обращения на горячую линию результатов не дали.

Проблемы с подачей воды зафиксированы также в других частях Баку: в 4-м микрорайоне Насиминского района, на улицах Мир Джалала и Гусейна Сеидзаде, в массиве AB поселка Ени Гюнешли, в поселках Гарачухур (Сураханский район), Локбатан (Гарадагский район), а также в Бузовна, Махаммади, Маштаге, Амирджане и Бюльбюля.

Во многих из этих районов воду дают лишь один-два часа в сутки. В домах, не оборудованных водяными баками, это приводит к серьезным бытовым трудностям. Между тем, по словам жителей, по улицам постоянно курсируют водовозы, несмотря на общий дефицит. «Если в городе воды нет, откуда она в цистернах?» — спрашивают горожане.

По улицам бакинских поселков курсируют водовозы. Куда они направляются, остается загадкой

Магистральный водопровод Огуз – Габала – Баку был введен в эксплуатацию в декабре 2010 года. Тогда власти обещали, что он обеспечит столицу круглосуточным водоснабжением. Однако проблема сохраняется, особенно остро проявляясь в летние месяцы.

На запрос haqqin.az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов ответили, что перебои с подачей воды не случайны. Из-за экстремально высоких температур резко вырос спрос на воду. В первую очередь, это отразилось на пригородных районах Баку, где застройка велась стихийно — без проектирования и инженерных решений. Кроме того, на участках магистральных водоводов и в охранных зонах возведены незаконные постройки, что дополнительно осложнило регулирование водного режима и подачу воды в восточные районы Баку.

В то же время, по информации службы, в настоящее время в Баку ежедневно подается на 0,3 миллиона кубометров воды больше, чем город потребляет. Однако нелегальные подключения и самовольные застройки продолжают создавать помехи для стабильной подачи воды.

Как заверяют власти, принимаются меры по решению проблемы: на водоочистных станциях Джейранбатан, Огуз – Габала – Баку и Кюр увеличиваются мощности, расширяются магистральные водоводы и сети распределения по районам.

Однако на вопрос haqqin.az о том, из каких источников получают воду автомойки и водовозы, ведомство ответа не дало.

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