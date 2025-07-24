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Союз Израиля с Азербайджаном в мировой повестке дня

13:28 1539

Укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем имеет решающее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил американский сенатор Стив Дейнс в своем официальном аккаунте в социальной сети X после слушаний в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

Сенатор Стив Дейнс

Во время слушаний Дейнс рассказал о своей поездке в Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, эта встреча была «очень продуктивной» и показала высокий уровень двустороннего сотрудничества, особенно в энергетической сфере.

Сенатор отметил, что азербайджано-израильские отношения будут только укрепляться на фоне энергетической сделки с участием Государственной нефтяной компании SOCAR. Эта сделка, по словам Дейнса, «поможет Израилю диверсифицировать свои энергетические источники и укрепить энергетическую безопасность».

Речь идет о покупке SOCAR доли в израильском газовом месторождении «Тамар». Ранее Нефтяной совет и Управление по конкуренции Израиля официально одобрили продажу 10% акций месторождения азербайджанской стороне. Об этом сообщала израильская газета The Jerusalem Post, назвав сделку важным поворотным моментом как для региональной энергетики, так и для дипломатических отношений между Баку и Тель-Авивом.

Между тем бывший посол США в Израиле Даниэль Шапиро заявил, что Азербайджан играет ключевую, но зачастую недооцененную роль в развитии отношений с Израилем.

По словам Шапиро, Азербайджан является не только надежным партнером, но и важным культурным мостом между Израилем и мусульманским миром. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, Шапиро отметил, что Азербайджан стал одной из первых мусульманских стран, нормализовавших отношения с Израилем, задолго до подписания Авраамовых соглашений.

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