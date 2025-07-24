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Зеленский не выдержал… и отыгрывает

13:32 1986

48 депутатов Верховной Рады зарегистрировали законопроект, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), сообщил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

«Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать», — написал Юрчишин.

Накануне о регистрации этого законопроекта также сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он заявил, что на следующей неделе Рада, ушедшая, по его же словам, на перерыв, будет собираться, чтобы «отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». «Большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров (особенно в отношении денег) и протесты», — написал Железняк.

Инициатива депутатов, о которой идет речь в постах Железняка и Юрчишина, должна стать ответом на закон № 12414, принятый Верховной Радой и подписанный Владимиром Зеленским 22 июля. Он фактически лишает независимости НАБУ и САП, подчиняя их офису генпрокурора. После подписания президентом Украины закона № 12414 в городах Украины начались протесты. Два дня подряд люди выходили на демонстрации в Киеве, Одессе, Львове и других городах, требуя наложить вето на закон и не лишать НАБУ и САП независимости. Недовольство законом выразили также в Евросоюзе. Зеленский, комментируя ситуацию вокруг подписанного им документа, написал, что внесет в Верховную Раду Украины законопроект, «который станет ответом» на реакцию общества и «усилит независимость антикоррупционных институтов».

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