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Военные летчики Болгарии в Баку

13:36 653

Представители Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку на тему «Техническое обслуживание авиационных средств», сообщили в Минобороны Азербайджана.

Встреча прошла в рамках плана двустороннего сотрудничества на 2025 год. Болгарской стороне был представлен брифинг на тему авиационной безопасности, проведены широкие обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе экспертной встречи подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью обмена опытом, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов.

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