Имя Трампа всплыло в документах по делу Эпштейна

Сотрудники Министерства юстиции США, изучившие документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, нашли в них несколько упоминаний имени Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента.

В мае генеральный прокурор Пэм Бонди и ее заместитель проинформировали Трампа об этом на встрече в Белом доме. По словам собеседников WSJ, на встрече Трампу объяснили, что документы содержат «непроверенные слухи» о множестве людей, включая известных, которые общались с Эпштейном. При этом чиновники на встрече отметили, что само по себе упоминание имени в документах не свидетельствует о правонарушении.

Также, по словам источников, Трампу сообщили, что Минюст не собирается публиковать дополнительные материалы расследования в отношении Эпштейна, поскольку документы содержат детскую порнографию и личную информацию пострадавших. Трамп ответил, что доверяет решению ведомства и не возражает против того, чтобы материалы не публиковались.

По данным собеседников WSJ, близких к администрации президента США, директор ФБР Кэш Патель в частном порядке сообщил другим чиновникам, что имя Трампа фигурировало в документах Эпштейна. Патель отказался отвечать на вопросы WSJ, но заявил, что меморандум на сайте Минюста, объясняющий, почему дополнительные документы не будут опубликованы, «соответствует результатам тщательного расследования».

15 июля журналист ABC News спросил Трампа, говорила ли ему Пэм Бонди, что его имя фигурирует в файлах Эпштейна. Трамп ответил: «Нет-нет, она провела для нас лишь очень краткий инструктаж».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чонг заявил, что «это очередная фейковая новость — как и предыдущая история, опубликованная в The Wall Street Journal».