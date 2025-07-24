Пашинян в России: уже встретился с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с двухдневным рабочим визитом в России, где примет участие в международной конференции по охране природы и окружающей среды. Его сопровождают супруга Анна Акопян и дочь, сообщают армянские СМИ.

Супруга Пашиняна опубликовала в соцсети фотографии. «Сопровождаем премьер-министра в ходе рабочего визита в Республику Алтай Российской Федерации», - написала она под снимками.

Российские СМИ сообщают, что премьер-министр России Михаил Мишустин уже встретился с Николом Пашиняном в Горно-Алтайске, где с 24 по 26 июля пройдет международная экологическая конференция. На встрече глав правительств присутствовали члены делегаций обеих стран. О содержании встречи не сообщается.