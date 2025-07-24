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Население Турции может сократиться до 25 миллионов

14:00 1297

Министр семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ заявила, что по прогнозам ООН, к 2100 году население Турции может сократиться до 25 миллионов.

«Уровень рождаемости упал до 1,48 — это исторический минимум», — заявила она.

Также министр отметила, что молодежь позже вступает в брак и позже заводит детей, и власти стремятся изменить эту тенденцию.

По данным ООН, средняя семья в Турции сейчас состоит из трех человек.

Возраст первого брака в Турции составляет 28,3 года для мужчин и 25,8 — для женщин. Средний возраст матери — 29,3 года.

Через 5 лет число учеников в начальных школах Турции сократится на 900 тысяч. По данным TürkStat, к 2100 году население страны может упасть до 54 миллионов, а по худшему сценарию ООН — до 25 миллионов.

Турецкие СМИ отмечают, что власти принимают ряд мер, чтобы изменить ситуацию. Так, фонд семьи и молодежи Турции выделяет беспроцентный кредит на брак в размере 150 тысяч турецких лир.

С 2025 года молодоженам выдают 5 тысяч лир за первого ребенка, 1,5 тысячи ежемесячно за второго, 5 тысяч лир за третьего и последующих. Кроме того, родителям предоставлено право на неполный рабочий день после рождения ребенка.

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