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Россия ударила авиабомбами по центру Харькова: много раненых

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14:05 410

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центру Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.

По информации мэра, россияне нанесли два удара КАБами (ФАБ-250). Сначала Терехов сообщил, что было попадание в многоэтажку, и под завалами заблокированы люди. Вторая бомба попала в гражданское предприятие. Чуть позже он уточнил, что попадание было рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей. По последним данным мэра Харькова, разрушены трансформаторная подстанция и швейное предприятие.

На данный момент известно о 18 раненых, среди которых 10-летний ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.

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