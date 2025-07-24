Россия готовит ядерный взрыв в космосе, чтобы уничтожить западные спутники

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов и данные американской разведки.

По их информации, Кремль рассматривает возможность организации орбитального саботажа, способного вывести из строя спутники США, стран Европы и частной компании SpaceX.

Эксперт по космическому вооружению Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона утверждает, что подобная атака обеспечит Москве эффект "правдоподобного отрицания" и одновременно — уничтожение множества спутников. Один из рассматриваемых сценариев предполагает взрыв ядерного заряда вблизи радиационного пояса Ван Аллена. Это способно вызвать каскадные отказы оборудования без прямого удара по объектам.

Гроссфельд называет такую атаку "орбитальной версией Перл-Харбора", где одним ударом могут быть выведены из строя тысячи спутников. Особенно уязвимыми считаются спутники системы Starlink от SpaceX, обеспечивающие связь для украинских властей, военных и гражданских структур. Россия ранее предпринимала попытки атаковать терминалы Starlink на земле и не раз заявляла о намерении сбивать спутники.

По словам эксперта, Москва активно инвестирует в широкий спектр противоспутникового вооружения — от ракет и лазеров до кибероружия. Однако именно ядерный взрыв рассматривается как самый радикальный элемент этого арсенала.

НАТО подтверждает активность России в сфере саботажа по всей Европе. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Москва пытается дестабилизировать западные страны и посеять внутренние разногласия. По мнению Гроссфельд, подобная стратегия восходит к временам Ленина и Сталина, и сегодня Россия просто переносит ее в космическое пространство.

Эксперт также указывает на бездействие Запада в ответ на подобные действия. В качестве примера она приводит кибератаку на наземную спутниковую систему Viasat перед началом вторжения в Украину. По ее словам, отсутствие жесткой реакции только поощряет Кремль.

Россия, по мнению аналитиков, рассматривает космос как возможность восстановить статус сверхдержавы, даже если это повлечет за собой уничтожение собственных спутников. Это воспринимается как попытка изменить правила игры на орбите и укрепить геополитическое влияние.

Ранее представители Конгресса США сообщили о наличии у России планов по созданию ядерного оружия для уничтожения спутников. В Белом доме подтвердили обеспокоенность действиями Москвы, заявив, что они связаны с развитием противоспутникового потенциала и нарушают положения Договора о космосе 1967 года.