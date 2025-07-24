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Мощные взрывы в Сирии и Иране

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14:11 694

Поступают сообщения о мощном взрыве в Идлибе, Сирия.

Зарубежные СМИ пишут, что взрыв произошел на складе боеприпасов, есть погибшие.

Также сообщается о взрывах в иранском Сенандже.

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