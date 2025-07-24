Макрон и Мерц обсудят с Зеленским антикоррупционные реформы

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены провести отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить шаги Киева в сфере борьбы с коррупцией.

По его словам, договоренность была достигнута в ходе трехчасовой встречи двух лидеров, которая состоялась в среду в Германии. «Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по вопросам борьбы с коррупцией», — отметил Корнелиус.

Он также подчеркнул, что, по мнению Макрона и Мерца, Украина находится в ключевой точке своего европейского пути, и дальнейшее развитие антикоррупционных реформ будет иметь решающее значение для евроинтеграции.

Кроме того, в ходе встречи лидеры обсудили текущую военную обстановку в Украине и перспективы предоставления дополнительной военной помощи, однако детали обсуждения не раскрываются.

Ранее, 23 июля, Владимир Зеленский прокомментировал волну критики как внутри страны, так и со стороны международных партнеров в связи с действиями против антикоррупционных органов. Он пообещал внести собственный законопроект, направленный на обеспечение их независимости.

Послы стран G7 приветствовали заявление президента Украины и выразили готовность поддержать усилия по укреплению антикоррупционных институтов.